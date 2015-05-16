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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волгарь
Томь - Волгарь: обзор матча 16 мая 2015
Томь
16.05.2015, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 2
Завершен
Волгарь
75'
Н. Баженов
85'
А. Саная
32'
А. Алхазов
48'
Т. Букия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волгарь
ГОЛ! 2:2!
А. Саная
85'
75'
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
ГОЛ! 1:2!
Н. Баженов
75'
66'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
С. Мурихин
Замена
А. Димидко
️️️️
К. Погребняк
64'
63'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Кириленко
60'
Замена
О. Алейник
️️️️
Т. Букия
Замена
Г. Джиоев
️️️️
А. Шарипов
53'
Красная карточка
С. Бендзь
50'
48'
ГОЛ! 0:2!
Т. Букия
Замена
А. Саная
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Немов
46'
Желтая карточка
П. Голышев
43'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Алхазов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-2
1
Солосин
11
Темников
26
Бендзь
21
Миланов
5
Немов
44
Башкиров
33
Нехайчик
34
Сабитов
73
Шарипов
9
Погребняк
72
Голышев
4-5-1
71
Бучнев
7
Зураев
13
Иванов
2
Жиров
32
Терехов
10
Букия
33
Кириленко
33
Кренделев
11
Петрович
33
Мурихин
13
Алхазов
73
Шарипов
23
Джиоев
23
Джиоев
73
Шарипов
9
Погребняк
2
Димидко
2
Димидко
9
Погребняк
5
Немов
32
Баженов
32
Баженов
5
Немов
33
Нехайчик
32
Саная
32
Саная
33
Нехайчик
10
Букия
34
Алейник
34
Алейник
10
Букия
33
Мурихин
15
Коломийченко
15
Коломийченко
33
Мурихин
33
Кириленко
19
Байрамян
19
Байрамян
33
Кириленко
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
Остались в запасе
Томь
Волгарь
12
Арби Межиев
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
15
Валерий Сорокин
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Статистика матча Томь - Волгарь
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Труд
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