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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 16 мая 2015
Аугсбург
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
30'
П. Верхаг (П)
24'
Л. Штиндль
54'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
Красная карточка
Р. Бобадилья
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
С. Сане
Вторая желтая
П. Верхаг
90'
Желтая карточка
С. Мельдерс
89'
83'
Замена
Фелипе
️️️️
Д. Бриан
79'
Замена
К. Караман
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Д. Кор
78'
77'
Вторая желтая
Х. Сакаи
72'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
71'
Замена
Ч. Гюльселам
️️️️
Л. Андреасен
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Х. Алтынтоп
66'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
М. Фойлнер
55'
54'
ГОЛ! 1:2!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Бриан
53'
Желтая карточка
Л. Штиндль
Желтая карточка
П. Верхаг
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Верхаг
30'
29'
Желтая карточка
Р. Цилер
28'
Желтая карточка
Х. Сакаи
24'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Пас отдал
Д. Бриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
17
Вернер
8
Фойлнер
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
4-1-2-2-1
20
Цилер
2
Сакаи
26
Сане
19
Шульц
6
Марсело
3
Альборнос
2
Андреасен
7
Приб
13
Штиндль
10
Кийотаке
7
Бриан
31
Кор
13
Мельдерс
13
Мельдерс
31
Кор
8
Фойлнер
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
35
Эссвайн
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
7
Бриан
20
Фелипе
20
Фелипе
7
Бриан
2
Андреасен
6
Гюльселам
6
Гюльселам
2
Андреасен
10
Кийотаке
19
Караман
19
Караман
10
Кийотаке
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
1
Роберт Альмер
ВР
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
2
2
1
5
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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