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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Кан
Бастия - Кан: обзор матча 16 мая 2015
Бастия
16.05.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
Кан
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Статистика матча Бастия - Кан
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Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
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Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
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17.10.2026
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Бастия
1 : 1
01.10.2026
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Париж 13
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26.09.2026
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Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
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Франция. Третья лига, 12 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Франция. Третья лига, 11 тур
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31.10.2026
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15.10.2026
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Франция. Третья лига, 8 тур
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24.09.2026
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