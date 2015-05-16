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Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 16 мая 2015
Вест Хэм
16.05.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
62'
С. Даунинг
68'
Л. Осман
90+3'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Э. МакГиди
90'
+1
Желтая карточка
Б. Гэллоуэй
78'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
А. Леннон
74'
Желтая карточка
Д. МакКарти
70'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Р. Баркли
Замена
Нене
️️️️
К. Коул
70'
68'
ГОЛ! 1:1!
Л. Осман
Пас отдал
Р. Лукаку
ГОЛ! 1:0!
С. Даунинг
Пас отдал
А. Сонг
62'
45'
Желтая карточка
Г. Бэрри
33'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
У. Рид
26'
Замена
Р. Бурк
️️️️
Д. Коллинс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-3-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
39
Коллинс
6
Дженкинсон
8
Куяте
19
Даунинг
16
Нобл
8
Сонг
24
Коул
13
Валенсия
4-5-1
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
6
Стоунз
22
Гэллоуэй
12
Леннон
6
Баркли
18
Бэрри
16
МакКарти
21
Осман
9
Лукаку
39
Коллинс
32
Бурк
32
Бурк
39
Коллинс
24
Коул
12
Нене
12
Нене
24
Коул
12
Леннон
46
МакГиди
46
МакГиди
12
Леннон
6
Баркли
87
Миральяс
87
Миральяс
6
Баркли
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Морган Амалфитано
ЦП
27
Эллиотт Ли
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Аптон Парк
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