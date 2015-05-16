Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Оренбург
Сокол - Оренбург: обзор матча 16 мая 2015
Сокол
16.05.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
73'
К. Муллин
79'
А. Столяренко
4'
В. Полуяхтов
15'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Оренбург
90'
+1
Вторая желтая
Д. Кабутов
90'
+1
Замена
И. Климов
️️️️
А. Друзин
81'
Замена
А. Хазов
️️️️
И. Коронов
ГОЛ! 2:2!
А. Столяренко
79'
ГОЛ! 1:2!
К. Муллин
73'
72'
Пенальти не реализован!
И. Коронов
65'
Желтая карточка
Д. Кабутов
64'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Бояров
52'
51'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
М. Шогенов
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
46'
24'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
15'
ГОЛ! 0:2!
М. Шогенов
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Полуяхтов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
16
Антон Хазов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Федоров
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
36
Яковлев
88
Маркелов
24
Коротаев
11
Дегтярев
19
Бояров
3-3-3-1
98
Абакумов
26
Васиев
10
Парняков
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
8
Шогенов
22
Кобялко
19
Бояров
2
Хубаев
2
Хубаев
19
Бояров
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
8
Шогенов
70
Кабутов
70
Кабутов
8
Шогенов
30
Друзин
80
Климов
80
Климов
30
Друзин
14
Коронов
16
Хазов
16
Хазов
14
Коронов
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
Остались в запасе
Сокол
Оренбург
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
9
Максим Яковлев
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Сокол - Оренбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Оренбург
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+