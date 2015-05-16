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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр: обзор матча 16 мая 2015
Нью-Йорк Сити
16.05.2015, суббота, 02:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Чикаго Файр
Матч
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Таблица
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
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0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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