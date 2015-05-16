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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 16 мая 2015
Мариуполь
16.05.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
33'
В. Чурко
36'
А. Ковпак
83'
О. Мищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
90'
+2
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Ковпак
Замена
И. Быковский
️️️️
В. Чурко
90'
Замена
А. Оберемко
️️️️
Д. Скоблов
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
О. Мищенко
Пас отдал
И. Пердута
Желтая карточка
А. Матвеев
82'
81'
Замена
О. Мищенко
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
И. Цюпа
73'
Замена
С. Шевчук
️️️️
М. Илюк
69'
67'
Замена
И. Пердута
️️️️
А. Скляр
Желтая карточка
Р. Валеев
57'
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Ковпак
Пас отдал
С. Турсунов
ГОЛ! 1:0!
В. Чурко
Пас отдал
М. Илюк
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
24
Руслан Зубков
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
50
Сергей Гринь
ПП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
45
Максим Илюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
39
Александр Ковпак
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
33
Александр Чурилов
ВР
9
Андрей Оберемко
ЦП
96
Игорь Быковский
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
3-5-1-1
1
Гальчук
93
Цюпа
13
Яворский
5
Матвеев
88
Валеев
21
Скоблов
79
Вакуленко
24
Зубков
50
Гринь
11
Чурко
45
Илюк
3-1-2-1-3
31
Богуш
30
Симинин
23
Сапай
3
Ткачук
19
Ткачук
6
Скляр
69
Дедечко
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
39
Ковпак
21
Скоблов
9
Оберемко
9
Оберемко
21
Скоблов
11
Чурко
96
Быковский
96
Быковский
11
Чурко
45
Илюк
70
Шевчук
70
Шевчук
45
Илюк
6
Скляр
44
Пердута
44
Пердута
6
Скляр
7
Шиндер
99
Мищенко
99
Мищенко
7
Шиндер
39
Ковпак
10
Маркоски
10
Маркоски
39
Ковпак
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
80
Александр Лучик
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
15
Николай Шапаренко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
80
Александр Лучик
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
15
Николай Шапаренко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Метеор
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