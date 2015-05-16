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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Зенит (мол)
Уфа (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 мая 2015
Уфа (мол)
16.05.2015, суббота, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
3 : 2
Завершен
Зенит (мол)
39'
Э. Салихов
59'
И. Безденежных (П)
83'
В. Морозов
30'
П. Назимов
45'
М. Проничев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Зенит (мол)
90'
Желтая карточка
П. Осипов
88'
Замена
А. Поникаров
️️️️
А. Гасилин
88'
Замена
Н. Андреев
️️️️
П. Назимов
Замена
А. Пономарев
️️️️
С. Кречетов
87'
ГОЛ! 3:2!
В. Морозов
83'
Замена
И. Блинников
️️️️
С. Тамразов
78'
76'
Красная карточка
В. Никитин
73'
Замена
В. Романов
️️️️
Р. Суанов
66'
Желтая карточка
С. Жалобков
66'
Замена
В. Никитин
️️️️
С. Жалобков
ГОЛ с пенальти! 2:2!
И. Безденежных
59'
58'
Вторая желтая
Д. Ходаковский
57'
Желтая карточка
Р. Суанов
54'
Замена
Е. Серенков
️️️️
М. Проничев
48'
Желтая карточка
Д. Ходаковский
45'
ГОЛ! 1:2!
М. Проничев
ГОЛ! 1:1!
Э. Салихов
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
П. Назимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
5
Дмитрий Павлов
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
50
Сергей Тамразов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
99
Руслан Суанов
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
63
Радмир Зарипов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
78
Александр Пономарев
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
66
Вадим Романов
ЦФ
3-2-4-1
23
Леонов
5
Павлов
85
Салихов
3
Аликин
79
Купряков
48
Морозов
96
Бенифанд
50
Тамразов
87
Безденежных
95
Кречетов
98
Якупов
3-1-2-4
78
Васютин
63
Майков
72
Жалобков
7
Скопинцев
13
Кубышкин
73
Осипов
97
Ходаковский
19
Гасилин
34
Проничев
43
Назимов
99
Суанов
95
Кречетов
78
Пономарев
78
Пономарев
95
Кречетов
50
Тамразов
66
Блинников
66
Блинников
50
Тамразов
19
Гасилин
7
Поникаров
7
Поникаров
19
Гасилин
43
Назимов
7
Андреев
7
Андреев
43
Назимов
99
Суанов
66
Романов
66
Романов
99
Суанов
72
Жалобков
69
Никитин
69
Никитин
72
Жалобков
34
Проничев
60
Серенков
60
Серенков
34
Проничев
Остались в запасе
Уфа (мол)
Зенит (мол)
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
63
Радмир Зарипов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
75
Алмаз Сальманов
ЦФ
99
Денис Гайсин
ЦФ
63
Радмир Зарипов
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
53
Иван Иваниди
ЦЗ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Уфа (мол) - Зенит (мол)
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Динамо
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