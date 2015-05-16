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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Сахалин
Шинник - Сахалин: обзор матча 16 мая 2015
Шинник
16.05.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сахалин
8'
Э. Низамутдинов
15'
В. Михалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Сахалин
90'
+2
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
В. Михалев
90'
+2
Замена
Н. Дроздов
️️️️
В. Булыга
Замена
В. Катынсус
️️️️
П. Деобальд
90'
80'
Замена
Г. Гогичаев
️️️️
А. Гаглоев
Замена
И. Подоляк
️️️️
Н. Маляров
74'
Желтая карточка
Е. Ятченко
69'
Пенальти не реализован!
Э. Низамутдинов
59'
58'
Желтая карточка
Е. Фролов
Желтая карточка
Н. Тимошин
56'
50'
Желтая карточка
Э. Мамаев
30'
Желтая карточка
А. Корбут
15'
ГОЛ! 1:1!
В. Михалев
ГОЛ! 1:0!
Э. Низамутдинов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
23
Николай Жосан
ЛП
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Михалев
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
20
Иван Подоляк
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Никита Дроздов
ОП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
2
Ндри
40
Тимошин
76
Стешин
97
Ятченко
56
Гриднев
7
Маляров
10
Рылов
92
Щадин
57
Деобальд
81
Низамутдинов
3-5-2
39
Фролов
21
Корбут
17
Мамаев
29
Мищенко
23
Жосан
11
Гаглоев
3
Алахвердов
40
Кулешов
10
Булыга
9
Михалев
11
Виноградов
7
Маляров
20
Подоляк
20
Подоляк
7
Маляров
57
Деобальд
21
Катынсус
21
Катынсус
57
Деобальд
10
Булыга
34
Дроздов
34
Дроздов
10
Булыга
9
Михалев
92
Кобзарь
92
Кобзарь
9
Михалев
11
Гаглоев
15
Гогичаев
15
Гогичаев
11
Гаглоев
Остались в запасе
Шинник
Сахалин
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
50
Николай Вовк
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
35
Даниил Сизько
ВР
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
Остались в запасе
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Сахалин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Шинник
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