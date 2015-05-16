Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 16 мая 2015
Байер
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
45+1'
Х. Чалханоглу
61'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Замена
С. Бениш
️️️️
Р. Хильберт
82'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Рольфес
77'
76'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Чжин-Су
Желтая карточка
С. Рольфес
71'
62'
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Эльюнусси
61'
Замена
Н. Амири
️️️️
С. Руди
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Х. Чалханоглу
61'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
60'
Желтая карточка
О. Топрак
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
18
Венделл
7
Райнарц
21
Топрак
4
Едвай
10
Чалханоглу
6
Рольфес
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-1-4-2
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
19
Абрахам
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
13
Руди
18
Эльюнусси
31
Фолланд
27
Модест
19
Хильберт
17
Бениш
17
Бениш
19
Хильберт
6
Рольфес
8
Кастро
8
Кастро
6
Рольфес
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
13
Руди
10
Амири
10
Амири
13
Руди
18
Эльюнусси
23
Салихович
23
Салихович
18
Эльюнусси
22
Ким Чжин-Су
11
Салаи
11
Салаи
22
Ким Чжин-Су
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+