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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Крылья Советов
Луч - Крылья Советов: обзор матча 16 мая 2015
Луч
16.05.2015, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 5
Завершен
Крылья Советов
19'
А. Яхович
21'
Д. Ткачук
59'
А. Яхович
71'
А. Яхович
90'
И. Горбатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Крылья Советов
90'
ГОЛ! 0:5!
И. Горбатенко
86'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Д. Ткачук
83'
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Г. Габулов
78'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
76'
Замена
А. Померко
️️️️
С. Драгун
Замена
Д. Клопков
️️️️
М. Зюзин
72'
71'
ГОЛ! 0:4!
А. Яхович
Замена
А. Аверьянов
️️️️
М. Бурченко
61'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Павленко
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
А. Яхович
Желтая карточка
Нивалдо
39'
Желтая карточка
А. Мязин
36'
Желтая карточка
М. Зюзин
29'
Желтая карточка
А. Пискунов
26'
21'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ткачук
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
55
Артем Штанько
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
8
Александр Павленко
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Луч
56
Александр Довбня
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-2-3-2
55
Штанько
3
Гаджибеков
12
Пономаренко
81
Зимулька
5
Пискунов
25
Семочко
8
Павленко
8
Бурченко
15
Зюзин
6
Нивалдо
87
Мязин
4-1-2-2-1
14
Конюхов
25
Концедалов
90
Бурлак
0
Таранов
47
Божин
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
8
Бурченко
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Бурченко
8
Павленко
10
Козлов
10
Козлов
8
Павленко
15
Зюзин
44
Клопков
44
Клопков
15
Зюзин
8
Габулов
12
Симайс
12
Симайс
8
Габулов
21
Драгун
20
Померко
20
Померко
21
Драгун
31
Ткачук
23
Горбатенко
23
Горбатенко
31
Ткачук
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
Остались в запасе
Луч
Крылья Советов
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
3
Максим Насадюк
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
56
Александр Довбня
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Луч - Крылья Советов
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Динамо
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