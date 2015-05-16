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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Анжи
Cибирь - Анжи: обзор матча 16 мая 2015
Cибирь
16.05.2015, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
0 : 2
Завершен
Анжи
17'
Леонардо
48'
Я. Боли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Анжи
90'
Замена
Р. Тагирбеков
️️️️
Г. Чиркин
74'
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
Я. Боли
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дудолев
73'
Замена
В. Шишкин
️️️️
А. Иванов
71'
Желтая карточка
В. Ларенц
65'
61'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Мутари
Замена
М. Маркосов
️️️️
В. Свежов
60'
57'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
Е. Чеботару
56'
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Едунов
50'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Боли
46'
Замена
Г. Зотов
️️️️
К. Агаларов
Желтая карточка
В. Свежов
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Леонардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
42
Леонардо
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
77
Максим Андреев
АП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
44
Ларенц
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
99
Житнев
6
Свежов
37
Чеботару
18
Дудолев
11
Едунов
4-1-3-1-1
41
Кержаков
7
Агаларов
2
Аравин
3
Гаджибеков
4
Айдов
42
Леонардо
20
Мутари
8
Чиркин
11
Концедалов
77
Андреев
10
Боли
18
Дудолев
99
Азаров
99
Азаров
18
Дудолев
59
Иванов
93
Шишкин
93
Шишкин
59
Иванов
11
Едунов
9
Нагибин
9
Нагибин
11
Едунов
6
Свежов
9
Маркосов
9
Маркосов
6
Свежов
8
Чиркин
13
Тагирбеков
13
Тагирбеков
8
Чиркин
7
Агаларов
31
Зотов
31
Зотов
7
Агаларов
20
Мутари
10
Комков
10
Комков
20
Мутари
10
Боли
9
Асильдаров
9
Асильдаров
10
Боли
Остались в запасе
Cибирь
Анжи
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
Остались в запасе
55
Александр Криворучко
ВР
22
Петр Тен
ПЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
Статистика матча Cибирь - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Спартак
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