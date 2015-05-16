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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 16 мая 2015
Штутгарт
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Гамбург
27'
К. Гентнер
35'
М. Харник
12'
Г. Качар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
90'
+4
Желтая карточка
Х. Вестерманн
90'
+3
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Ди
90'
+1
90'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Й. Джуру
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
86'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
78'
69'
Желтая карточка
Г. Качар
Желтая карточка
Д. Дидави
69'
64'
Замена
З. Штибер
️️️️
М. Янсен
58'
Желтая карточка
И. Олич
58'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
56'
Желтая карточка
Р. Адлер
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Качар
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
5
Швааб
17
Кляйн
22
Рюдигер
32
Баумгартль
4
Гентнер
20
Ди
18
Костич
10
Дидави
22
Харник
10
Гинчек
4-3-1-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
5
Джуру
41
Райкович
16
Вестерманн
16
Иличевич
20
Качар
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
40
Олич
20
Ди
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Ди
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
5
Джуру
90
Холтби
90
Холтби
5
Джуру
7
Янсен
10
Штибер
10
Штибер
7
Янсен
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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