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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Балтика
Тюмень - Балтика: обзор матча 16 мая 2015
Тюмень
16.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Балтика
23'
Х. Мамтов
58'
А. Делькин
63'
А. Нежелев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Балтика
88'
Желтая карточка
С. Цуканов
Замена
М. Канаев
️️️️
Н. Теленков
88'
Замена
Клейтон
️️️️
А. Делькин
82'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Павленко
77'
70'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 3:0!
А. Нежелев
63'
61'
Замена
М. Васильев
️️️️
М. Рытов
ГОЛ! 2:0!
А. Делькин
58'
57'
Замена
А. Алексеев
️️️️
С. Ваганов
Замена
А. Нежелев
️️️️
О. Самсонов
55'
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Базанов
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
94
Георгий Нуров
АП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-2-3-2
35
Телков
71
Багаев
77
Павленко
19
Пономарев
2
Кичин
57
Абазов
20
Теленков
4
Кленкин
36
Самсонов
9
Мамтов
90
Делькин
3-5-1-1
88
Шелия
4
Рытов
4
Овсиенко
39
Цуканов
23
Ваганов
9
Шуленин
17
Зюзинс
8
Макаренко
93
Каленкович
90
Безлихотнов
11
Базанов
90
Делькин
11
Клейтон
11
Клейтон
90
Делькин
20
Теленков
17
Канаев
17
Канаев
20
Теленков
36
Самсонов
7
Нежелев
7
Нежелев
36
Самсонов
77
Павленко
13
Шляпкин
13
Шляпкин
77
Павленко
23
Ваганов
22
Алексеев
22
Алексеев
23
Ваганов
4
Рытов
23
Васильев
23
Васильев
4
Рытов
90
Безлихотнов
94
Нуров
94
Нуров
90
Безлихотнов
11
Базанов
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Базанов
Остались в запасе
Тюмень
Балтика
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Константин Галкин
1
Александр Колинько
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
9
Александр Субботин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Тюмень - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
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