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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Падерборн
Шальке-04 - Падерборн: обзор матча 16 мая 2015
Шальке-04
16.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Падерборн
88'
У. Хюнемайер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Падерборн
Желтая карточка
М. Настасич
90'
+3
Желтая карточка
Л. Горецка
90'
+2
90'
Желтая карточка
П. Циглер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
У. Хюнемайер
88'
86'
Замена
П. Циглер
️️️️
М. Вранчич
76'
Замена
Э. Качунга
️️️️
С. Коч
69'
Замена
С. Кучке
️️️️
С. Лакич
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Б. Хеведес
57'
Желтая карточка
Д. Фарфан
56'
55'
Желтая карточка
Д. Брюкнер
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Я. Кирхгофф
46'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
3-2-1-3
1
Ферманн
22
Настасич
3
Аого
27
Кирхгофф
5
Колашинац
5
Хеведес
7
Майер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-5-1-1
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
13
Штродьек
10
Штоппелькамп
10
Рупп
8
Вранчич
6
Бакалорж
21
Брюкнер
30
Коч
29
Лакич
27
Кирхгофф
7
Дракслер
7
Дракслер
27
Кирхгофф
5
Хеведес
10
Барнетта
10
Барнетта
5
Хеведес
13
Чупо-Мотинг
27
Горецка
27
Горецка
13
Чупо-Мотинг
29
Лакич
20
Кучке
20
Кучке
29
Лакич
30
Коч
10
Качунга
10
Качунга
30
Коч
8
Вранчич
34
Циглер
34
Циглер
8
Вранчич
Остались в запасе
Шальке-04
Падерборн
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
10
Махир Саглик
ЦФ
20
Марк Вучинович
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
10
Махир Саглик
ЦФ
20
Марк Вучинович
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Шальке-04 - Падерборн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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