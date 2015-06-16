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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Гонконг - Мальдивы
Гонконг - Мальдивы: обзор матча 16 июня 2015
Гонконг
16.06.2015, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Мальдивы
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Статистика матча Гонконг - Мальдивы
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0
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Матчи команд
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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