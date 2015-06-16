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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Ямайка
Парагвай - Ямайка: обзор матча 16 июня 2015
Парагвай
16.06.2015, вторник, 23:59
Кубок Америки, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ямайка
36'
Э. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Ямайка
Замена
О. Молинас
️️️️
Э. Бенитес
86'
Замена
И. Пирис
️️️️
М. Самудио
77'
76'
Замена
Д. Мэттокс
️️️️
С. Доукинс
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Бобадилья
75'
62'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Барнс
Желтая карточка
Б. Вальдес
59'
57'
Замена
Л. Лэйнг
️️️️
Д. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Бенитес
36'
16'
Желтая карточка
У. Морган
8'
Желтая карточка
Р. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
6
Мигель Самудио
ЦЗ
4
Пабло Агилар
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
15
Виктор Касерес
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Ямайка
13
Дуэйн Керр
ВР
19
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
15
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
4
Уэс Морган
ЦЗ
3
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Кемар Лоуренс
ЦЗ
10
Джоби МакАнуфф
ЛП
18
Саймон Доукинс
ЛП
9
Джайлз Барнс
ЦП
17
Родольф Остин
ЦП
22
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Винфрид Шефер
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Ричард Ортис
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
6
Осмар Молинас
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
Ямайка
14
Аллан Отти
ВР
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
5
Лэнс Лэйнг
ЛП
18
Джоэль Грант
ЦП
11
Даррен Мэттокс
ЦФ
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
6
Дешорн Браун
ЦФ
4-1-2-3
1
Сильва
5
Вальдес
4
Агилар
14
Да Силва
6
Самудио
21
Ортигоса
11
Бенитес
15
Касерес
7
Бобадилья
9
Санта Крус
7
Гонсалес
3-2-4-1
13
Керр
4
Морган
3
Гектор
20
Лоуренс
19
Мариаппа
15
Уотсон
10
МакАнуфф
9
Барнс
17
Остин
18
Доукинс
22
МакКлири
11
Бенитес
6
Молинас
6
Молинас
11
Бенитес
6
Самудио
2
Пирис
2
Пирис
6
Самудио
7
Бобадилья
18
Вальдес
18
Вальдес
7
Бобадилья
18
Доукинс
11
Мэттокс
11
Мэттокс
18
Доукинс
15
Уотсон
5
Лэйнг
5
Лэйнг
15
Уотсон
9
Барнс
6
Браун
6
Браун
9
Барнс
Остались в запасе
Парагвай
Ямайка
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Ричард Ортис
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
14
Аллан Отти
ВР
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Винфрид Шефер
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Ричард Ортис
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Маркос Касерес
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Эдуардо Аранда
ЦП
20
Освальдо Мартинес
АП
8
Лукас Барриос
ЦФ
Остались в запасе
14
Аллан Отти
ВР
7
Ромео Паркс
ЦФ
13
Дино Уилльямс
ЦФ
8
Хьюган Грей
ЦЗ
2
Даниэль Гордон
ЦЗ
23
Райан Томпсон
ВР
12
Дуэйн Миллер
ВР
21
Джермейн Тейлор
ЦЗ
18
Джоэль Грант
ЦП
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Винфрид Шефер
Статистика матча Парагвай - Ямайка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Вера
(Гуаякиль)
Стадион:
Рехиональ Кальво и Баскуньян
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