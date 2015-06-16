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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Португалия
Италия - Португалия: обзор матча 16 июня 2015
Италия
16.06.2015, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Португалия
52'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Португалия
85'
Замена
Пицци
️️️️
Р. Куарежма
82'
Желтая карточка
Элизеу
Замена
М. Пароло
️️️️
А. Бертолаччи
76'
75'
Замена
Нани
️️️️
С. Варела
Замена
А. Матри
️️️️
Ч. Иммобиле
73'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Де Шильо
72'
71'
Желтая карточка
А. Силва
Желтая карточка
А. Бертолаччи
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
С. Эль-Шаарави
68'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
А. Кандрева
65'
59'
Замена
Д. Карришу
️️️️
Б. Алвеш
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Р. Сориано
58'
Желтая карточка
Р. Сориано
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
Р. Куарежма
46'
Замена
А. Силва
️️️️
Тиагу
46'
Замена
С. Соареш
️️️️
Виейринья
22'
Замена
Элизеу
️️️️
Ф. Коэнтрау
20'
Травма
Ф. Коэнтрау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
21
Андреа Пирло
(К)
ОП
14
Роберто Сориано
ЦП
7
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Португалия
22
Бету
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
(К)
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
18
Сильвестр Варела
ЛВ
19
Тиагу
ОП
13
Данилу Перейра
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ПВ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Италия
0
Даниэле Паделли
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
9
Никола Сансоне
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
0
Франко Васкес
АП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Алессандро Матри
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
23
Адриен Силва
ЦП
0
Даниэль Карришу
ЦП
15
Андре Андре
ЦП
16
Пицци
АП
4-1-3-1-1
1
Сиригу
13
Дармиан
13
Раноккия
19
Бонуччи
2
Де Шильо
21
Пирло
14
Сориано
7
Бертолаччи
6
Кандрева
22
Эль-Шаарави
17
Иммобиле
4-2-1-2-1
22
Бету
11
Виейринья
6
Фонте
2
Алвеш
0
Коэнтрау
19
Тиагу
13
Перейра
8
Моутинью
20
Куарежма
18
Варела
9
Эдер
2
Де Шильо
23
Паскуаль
23
Паскуаль
2
Де Шильо
7
Бертолаччи
18
Пароло
18
Пароло
7
Бертолаччи
14
Сориано
0
Васкес
0
Васкес
14
Сориано
22
Эль-Шаарави
9
Сансоне
9
Сансоне
22
Эль-Шаарави
6
Кандрева
23
Габбиадини
23
Габбиадини
6
Кандрева
17
Иммобиле
11
Матри
11
Матри
17
Иммобиле
0
Коэнтрау
19
Элизеу
19
Элизеу
0
Коэнтрау
11
Виейринья
21
Соареш
21
Соареш
11
Виейринья
19
Тиагу
23
Силва
23
Силва
19
Тиагу
2
Алвеш
0
Карришу
0
Карришу
2
Алвеш
20
Куарежма
16
Пицци
16
Пицци
20
Куарежма
18
Варела
17
Нани
17
Нани
18
Варела
Остались в запасе
Италия
Португалия
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
15
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
0
Даниэле Паделли
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
4
Эмилиано Моретти
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
15
Андре Андре
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Италия - Португалия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
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