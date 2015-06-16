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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР - Ангола
ЮАР - Ангола: обзор матча 16 июня 2015
ЮАР
16.06.2015, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЮАР - Ангола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
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Ангола
0 : 0
29.12.2025
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1 : 1
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