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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Мексика
Чили - Мексика: обзор матча 16 июня 2015
Чили
16.06.2015, вторник, 02:30
Кубок Америки, группа A, 2 тур
3 : 3
Завершен
Мексика
22'
А. Видаль
42'
Э. Варгас
55'
А. Видаль (П)
21'
В. Вуосо
29'
Р. Хименес
66'
В. Вуосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Мексика
Желтая карточка
М. Пинилья
90'
Замена
Ж. Босежур
️️️️
М. Альборнос
87'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Э. Варгас
85'
77'
Замена
М. Осуна
️️️️
Х. Корона
76'
Желтая карточка
Х. Корона
71'
Замена
К. Сальсидо
️️️️
А. Альдрете
Замена
Э. Мена
️️️️
М. Диас
71'
66'
ГОЛ! 3:3!
В. Вуосо
Пас отдал
А. Альдрете
64'
Замена
Х. Акино
️️️️
Х. Карлос Медина
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Видаль
55'
ГОЛ! 2:2!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Видаль
42'
Желтая карточка
А. Видаль
36'
29'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Альдрете
ГОЛ! 1:1!
А. Видаль
Пас отдал
Ч. Арангис
22'
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Вуосо
Пас отдал
Х. Карлос Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
17
Гари Медель
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
14
Хуан Карлос Валенсуэла
ЦЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
6
Хавьер Гуэмес
ЦП
18
Хуан Карлос Медина
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
23
Висенте Вуосо
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Чили
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Мексика
13
Мелитон Эрнандес
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
17
Марио Осуна
ЦП
10
Луис Монтес
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
20
Эдуардо Эррера
ЦФ
2-3-2-1-2
1
Браво
18
Хара
4
Исла
3
Альборнос
10
Диас
17
Медель
20
Арангис
8
Видаль
10
Вальдивия
10
Санчес
11
Варгас
3-2-2-1-2
1
Корона
14
Валенсуэла
2
Айяла
21
Домингес
15
Флорес
16
Альдрете
6
Гуэмес
18
Медина
17
Корона
9
Хименес
23
Вуосо
10
Диас
2
Мена
2
Мена
10
Диас
3
Альборнос
15
Босежур
15
Босежур
3
Альборнос
11
Варгас
9
Пинилья
9
Пинилья
11
Варгас
17
Корона
17
Осуна
17
Осуна
17
Корона
16
Альдрете
5
Сальсидо
5
Сальсидо
16
Альдрете
18
Медина
20
Акино
20
Акино
18
Медина
Остались в запасе
Чили
Мексика
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
13
Мелитон Эрнандес
ВР
10
Луис Монтес
ЦП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
20
Эдуардо Эррера
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
Главный тренер
Мигель Эррера
Остались в запасе
12
Пауло Гарсес
ВР
3
Джонни Эррера
ВР
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Давид Писарро
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
22
Анхело Энрикес
ЦФ
Остались в запасе
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
13
Мелитон Эрнандес
ВР
10
Луис Монтес
ЦП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
20
Эдуардо Эррера
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Мигель Эррера
Статистика матча Чили - Мексика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Касанова
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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