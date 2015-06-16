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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Туркменистан - Иран
Туркменистан - Иран: обзор матча 16 июня 2015
Туркменистан
16.06.2015, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Иран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Туркменистан - Иран
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
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0 : 0
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