Туркменистан заявил, что не вел переговоры о матче с Россией

Туркменистанская футбольная федерация сообщила, что не вела переговоров о проведении товарищеского матча с Россией в этом году.

«Федерация футбола Туркменистана обращает внимание на распространение в ряде российских СМИ, в частности на сайте Sport24, недостоверной информации под заголовком «Сборная Туркменистана отказалась от товарищеского матча со сборной России в ноябре».

Мы хотели бы внести ясность в данный вопрос. Сообщаем, что официальные представители Федерации футбола Туркменистана и Российского футбольного союза не вели обсуждений о проведении товарищеских матчей в течении этого года.

В настоящее время сборная Туркменистана ведет плановую подготовку к матчам 3-го отборочного раунда Кубка Азии-2027», – говорится в сообщении федерации.