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    • Туркменистан заявил, что не вел переговоры о матче с Россией

    Туркменистан заявил, что не вел переговоры о матче с Россией

    Туркменистанская футбольная федерация сообщила, что не вела переговоров о проведении товарищеского матча с Россией в этом году.

    «Федерация футбола Туркменистана обращает внимание на распространение в ряде российских СМИ, в частности на сайте Sport24, недостоверной информации под заголовком «Сборная Туркменистана отказалась от товарищеского матча со сборной России в ноябре».

    Мы хотели бы внести ясность в данный вопрос. Сообщаем, что официальные представители Федерации футбола Туркменистана и Российского футбольного союза не вели обсуждений о проведении товарищеских матчей в течении этого года.

    В настоящее время сборная Туркменистана ведет плановую подготовку к матчам 3-го отборочного раунда Кубка Азии-2027», – говорится в сообщении федерации.

    • Сборная Туркменистана занимает 142-е место в рейтинге ФИФА.
    • РФС не смог найти соперника для сборной России в октябре после отказа Пакистана.

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    Источник: официальный сайт Туркменистанской футбольной федерации

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