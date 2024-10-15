Названа причина срыва матча России и Туркменистана в ноябре

Сборная Туркменистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в ноябре. По данным Sport24, футбольные федерации стран не смогли договориться о месте проведения встречи: каждый соперник хотел сыграть на своем поле.
«У Федерации футбола Туркменистана были предварительные договоренности с Россией о товарищеском матче сборных в ноябре, но официальных документов подписано не было.
Россия настаивала на проведении игры в Москве или других городах РФ, поэтому в Туркменистане отказались от этого варианта и занимаются поиском соперников, которые могут сыграть в Ашхабаде.
Ключевое решение было принято главным тренером сборной Туркменистана Мергеном Оразовым, который хочет, чтобы ближайшие матчи команда проводила дома. Однако в будущем вариант с матчем сборных Туркменистана и России совсем не исключен», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
- Ожидается, что в ноябре Россия сыграет дома товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
- РФС не смог найти соперника для национальной команды на сбор в октябре после отказа Пакистана.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.