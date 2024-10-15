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    • Названа причина срыва матча России и Туркменистана в ноябре

    Названа причина срыва матча России и Туркменистана в ноябре

    Сборная Туркменистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией в ноябре. По данным Sport24, футбольные федерации стран не смогли договориться о месте проведения встречи: каждый соперник хотел сыграть на своем поле.

    «У Федерации футбола Туркменистана были предварительные договоренности с Россией о товарищеском матче сборных в ноябре, но официальных документов подписано не было.

    Россия настаивала на проведении игры в Москве или других городах РФ, поэтому в Туркменистане отказались от этого варианта и занимаются поиском соперников, которые могут сыграть в Ашхабаде.

    Ключевое решение было принято главным тренером сборной Туркменистана Мергеном Оразовым, который хочет, чтобы ближайшие матчи команда проводила дома. Однако в будущем вариант с матчем сборных Туркменистана и России совсем не исключен», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    • Ожидается, что в ноябре Россия сыграет дома товарищеские матчи с Сирией и Брунеем.
    • РФС не смог найти соперника для национальной команды на сбор в октябре после отказа Пакистана.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1728975943
    Повторюсь. Лучше ни с кем чем с кем попало. Туркменистан это вторая КимЧенЫния..
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    The only one
    1728976267
    Значит в Тайланд- это нормально. А Туркмения- далеко. Какие то отмазки на уровне детсада. Напишите честно- не сошлись по политике.
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