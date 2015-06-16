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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Восточный Тимор - ОАЭ
Восточный Тимор - ОАЭ: обзор матча 16 июня 2015
Восточный Тимор
16.06.2015, вторник, 11:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 2 тур
0 : 1
Завершен
ОАЭ
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Личные встречи
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Статистика матча Восточный Тимор - ОАЭ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Восточный Тимор
0 : 5
18.11.2025
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Восточный Тимор
1 : 4
09.10.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Восточный Тимор
1 : 0
10.06.2025
Мальдивы
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
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