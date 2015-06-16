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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Ирак
Индонезия - Ирак: онлайн-трансляция 16 июня 2015
Индонезия
16.06.2015, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 2 тур
0 : 0
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