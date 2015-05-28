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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Коламбус - Валенсия
Коламбус - Валенсия: обзор матча 28 мая 2015
Коламбус
28.05.2015, четверг, 02:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коламбус - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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4 : 2
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США. МЛС, 31 тур
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19.10.2026
Коламбус
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Испания. Примера, 13 тур
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21.11.2026
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07.11.2026
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0 : 1
01.11.2026
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24.10.2026
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Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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