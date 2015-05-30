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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 30 мая 2015
Шахтер
30.05.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Карпаты
33'
С. Кривцов
37'
А. Тейшейра
47'
А. Карноза
59'
И. Худобяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
85'
Желтая карточка
А. Гуцуляк
82'
Замена
А. Гуцуляк
️️️️
А. Чачуа
Желтая карточка
Марлос
81'
75'
Желтая карточка
В. Костевич
74'
Желтая карточка
О. Голодюк
Желтая карточка
А. Кучер
74'
Желтая карточка
С. Кривцов
72'
Замена
Марлос
️️️️
Д. Коста
65'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
61'
59'
ГОЛ! 2:2!
И. Худобяк
Пас отдал
В. Костевич
47'
ГОЛ! 2:1!
А. Карноза
46'
Замена
М. Даушвили
️️️️
Д. Кльоц
ГОЛ! 2:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Л. Адриано
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Кривцов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Тайсон
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Артур Карноза
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
83
Остап Грось
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
20
Муртаз Даушвили
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
45
Юрий Захаркив
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
27
Кривцов
33
Срна
20
Фернандо
27
Степаненко
11
Коста
11
Тейшейра
4
Адриано
11
Тайсон
4-3-2-1
23
Мисак
11
Мирошниченко
32
Пластун
26
Новотрясов
21
Костевич
16
Худобяк
32
Голодюк
8
Кльоц
9
Швед
8
Чачуа
10
Карноза
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
11
Коста
10
Марлос
10
Марлос
11
Коста
8
Чачуа
11
Гуцуляк
11
Гуцуляк
8
Чачуа
8
Кльоц
20
Даушвили
20
Даушвили
8
Кльоц
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
3
Василий Кравец
ЛЗ
83
Остап Грось
ЦЗ
45
Юрий Захаркив
ЦФ
1
Олег Мозиль
ВР
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
20
Александр Гладкий
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
83
Остап Грось
ЦЗ
45
Юрий Захаркив
ЦФ
1
Олег Мозиль
ВР
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Шахтер - Карпаты
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Оболонь
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