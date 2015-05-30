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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания - Ливан
Иордания - Ливан: обзор матча 30 мая 2015
Иордания
30.05.2015, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ливан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иордания - Ливан
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Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 6
01.10.2026
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0 : 2
04.06.2026
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