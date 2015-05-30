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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Луч
СКА-Хабаровск - Луч: обзор матча 30 мая 2015
СКА-Хабаровск
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Луч
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
80'
Желтая карточка
В. Кармазиненко
75'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
В. Плетин
63'
Желтая карточка
Н. Замалиев
39'
30'
Желтая карточка
М. Козлов
24'
Желтая карточка
М. Насадюк
21'
Замена
К. Зимулька
️️️️
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Луч
56
Александр Довбня
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
СКА-Хабаровск
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
3-2-4-1
16
Агапов
10
Никифоров
4
Чалов
3
Удалый
85
Попов
5
Купчин
7
Гогуа
13
Замалиев
19
Плетин
4
Рухаиа
11
Натан Жуниор
3-1-4-2
56
Довбня
5
Пискунов
3
Гаджибеков
12
Пономаренко
10
Козлов
4
Славнов
15
Зюзин
8
Павленко
3
Насадюк
6
Нивалдо
87
Мязин
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
19
Плетин
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
19
Плетин
8
Павленко
81
Зимулька
81
Зимулька
8
Павленко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Луч
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
19
Карен Акопян
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Остались в запасе
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
19
Карен Акопян
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
7
Евгений Скобликов
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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