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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Днепр
Говерла - Днепр: обзор матча 30 мая 2015
Говерла
30.05.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Днепр
Желтая карточка
М. Коваль
90'
Желтая карточка
Д. Трухин
88'
Замена
В. Каверин
️️️️
М. Шацких
78'
74'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Е. Бохашвили
59'
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Васильев
59'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Близниченко
Замена
И. Родич
️️️️
С. Мякушко
49'
12'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Говерла
24
Виталий Федорив
ЛЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
12
Мирослав Бонь
ЦП
55
Иван Родич
АП
24
Виталий Каверин
ЦФ
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
Днепр
90
Александр Мигунов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
4-3-1-2
35
Коваль
8
Люлька
28
Ягодинскис
6
Тудосе
33
Акакпо
15
Трухин
16
Шацких
7
Райчевич
33
Мякушко
77
Хлебас
10
Фещук
3-3-1-1-2
71
Бойко
19
Ксенз
14
Чеберячко
18
Гуйе
44
Федецкий
27
Васильев
2
Влад
5
Федорчук
7
Близниченко
11
Селезнев
77
Бохашвили
16
Шацких
24
Каверин
24
Каверин
16
Шацких
33
Мякушко
55
Родич
55
Родич
33
Мякушко
27
Васильев
29
Ротань
29
Ротань
27
Васильев
7
Близниченко
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Близниченко
77
Бохашвили
97
Баланюк
97
Баланюк
77
Бохашвили
Остались в запасе
Говерла
Днепр
12
Мирослав Бонь
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
12
Мирослав Бонь
ЦП
89
Вячеслав Акимов
ЦФ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
95
Вячеслав Лухтанов
ЦЗ
Остались в запасе
90
Александр Мигунов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Говерла - Днепр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Александр Иванов
(Макеевка)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
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2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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