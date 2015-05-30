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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 30 мая 2015
Балтика
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
12'
А. Зюзинс
18'
И. Подоляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
90'
+2
Замена
И. Сериков
️️️️
Н. Вовк
80'
Желтая карточка
А. Рылов
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Базанов
77'
Замена
А. Гацко
️️️️
Н. Безлихотнов
65'
56'
Замена
Н. Вовк
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
54'
Желтая карточка
В. Каленкович
50'
Замена
А. Алексеев
️️️️
Г. Нуров
46'
Желтая карточка
А. Макаренко
43'
35'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
18'
ГОЛ! 1:1!
И. Подоляк
ГОЛ! 1:0!
А. Зюзинс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
71
Антон Карачанаков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Шинник
35
Даниил Сизько
ВР
5
Илья Сериков
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
3-4-2-1
1
Колинько
39
Цуканов
4
Овсиенко
23
Васильев
93
Каленкович
23
Ваганов
8
Макаренко
17
Зюзинс
94
Нуров
90
Безлихотнов
11
Базанов
3-3-2-2
1
Малышев
97
Ятченко
33
Ламанж
76
Стешин
10
Рылов
7
Маляров
20
Войдель
57
Деобальд
92
Щадин
81
Низамутдинов
20
Подоляк
94
Нуров
22
Алексеев
22
Алексеев
94
Нуров
90
Безлихотнов
17
Гацко
17
Гацко
90
Безлихотнов
11
Базанов
10
Минченков
10
Минченков
11
Базанов
Вовк
5
Сериков
5
Сериков
Вовк
81
Низамутдинов
50
Вовк
50
Вовк
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Балтика
Шинник
71
Антон Карачанаков
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
35
Даниил Сизько
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
71
Антон Карачанаков
ЦП
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Остались в запасе
35
Даниил Сизько
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
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Челябинск
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Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Балтика
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