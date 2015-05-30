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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Локомотив
Зенит - Локомотив: обзор матча 30 мая 2015
Зенит
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Локомотив
Замена
Е. Бабурин
️️️️
В. Малафеев
86'
84'
Желтая карточка
Я. Тигорев
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Рязанцев
79'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
78'
69'
Замена
Майкон
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
Н. Ломбертс
67'
Замена
В. Файзулин
️️️️
О. Шатов
67'
59'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
П. Шкулетич
Желтая карточка
Х. Гарсия
57'
55'
Красная карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Данни
55'
50'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Логашов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-1-4-1
16
Малафеев
6
Ломбертс
4
Кришито
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Рязанцев
28
Витсель
27
Шатов
23
Рондон
3-3-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
43
Логашов
23
Тарасов
29
Денисов
19
Самедов
11
Касаев
59
Миранчук
32
Шкулетич
16
Малафеев
23
Бабурин
23
Бабурин
16
Малафеев
27
Шатов
20
Файзулин
20
Файзулин
27
Шатов
7
Рязанцев
94
Евсеев
94
Евсеев
7
Рязанцев
43
Логашов
55
Янбаев
55
Янбаев
43
Логашов
32
Шкулетич
28
Тигорев
28
Тигорев
32
Шкулетич
59
Миранчук
11
Майкон
11
Майкон
59
Миранчук
Остались в запасе
Зенит
Локомотив
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Локомотив
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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