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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Сочи
Томь - Сочи: обзор матча 30 мая 2015
Томь
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
5 : 1
Завершен
Сочи
26'
А. Димидко
28'
П. Нехайчик (П)
56'
И. Михалев
90+1'
Д. Терентьев
90+1'
А. Саная
13'
Р. Умаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сочи
ГОЛ! 5:1!
А. Саная
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
Д. Терентьев
90'
+1
86'
Желтая карточка
Р. Умаров
73'
Замена
Д. Книга
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Башилов
️️️️
Ж. Миланов
69'
ГОЛ! 3:1!
И. Михалев
56'
Замена
П. Немов
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
К. Погребняк
46'
Замена
А. Саная
️️️️
А. Шарипов
46'
Желтая карточка
П. Нехайчик
45'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Нехайчик
28'
27'
Желтая карточка
В. Пинчук
ГОЛ! 1:1!
А. Димидко
26'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Умаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
2
Александр Димидко
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
26
Александр Черевко
ЦФ
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
88
Сергей Миронов
ПП
11
Ризван Умаров
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Адьям Кузяев
Томь
40
Младен Божович
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
23
Алексей Каюков
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4-3-3
12
Межиев
43
Терентьев
26
Бендзь
23
Джиоев
21
Миланов
33
Нехайчик
73
Шарипов
2
Димидко
26
Черевко
9
Погребняк
39
Михалев
3-2-2-1-2
31
Арсеньев
4
Сысоев
12
Пинчук
19
Чернухин
10
Матрахов
19
Солнцев
88
Миронов
53
Казаев
27
Есин
10
Матяш
11
Умаров
21
Миланов
30
Башилов
30
Башилов
21
Миланов
33
Нехайчик
5
Немов
5
Немов
33
Нехайчик
9
Погребняк
15
Сорокин
15
Сорокин
9
Погребняк
73
Шарипов
32
Саная
32
Саная
73
Шарипов
10
Матяш
1
Книга
1
Книга
10
Матяш
Остались в запасе
Томь
Сочи
23
Алексей Каюков
ЦП
40
Младен Божович
ВР
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Адьям Кузяев
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
40
Младен Божович
ВР
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
Главный тренер
Адьям Кузяев
Статистика матча Томь - Сочи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Труд
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