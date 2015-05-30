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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 30 мая 2015
Ахмат
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Урал
38'
Р. Емельянов (АГ)
40'
С. Гогниев
45+1'
В. Хозин
88'
С. Серченков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
90'
+1
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
С. Гогниев
88'
ГОЛ! 1:3!
С. Серченков
Пас отдал
А. Сапета
84'
Желтая карточка
С. Серченков
Красная карточка
Р. Уциев
84'
72'
Желтая карточка
А. Сапета
70'
Замена
С. Серченков
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Д. Кузяев
70'
68'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
И. Лебеденко
61'
Замена
Аилтон
️️️️
И. Айссати
58'
Желтая карточка
Родолфо
48'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Хозин
Пас отдал
А. Сапета
40'
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Емельянов
38'
Желтая карточка
О. Иванов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Аилтон
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
31
Рыбус
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
19
Иванов
14
Кузяев
14
Айссати
10
Лебеденко
11
Мбенг
4-2-3-1
99
Арапов
13
Марков
2
Хозин
15
Новиков
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
41
Сапета
30
Асеведо
2
Гогниев
14
Айссати
9
Аилтон
9
Аилтон
14
Айссати
14
Кузяев
18
Бокила
18
Бокила
14
Кузяев
7
Данцев
16
Ставпец
16
Ставпец
7
Данцев
10
Лунгу
8
Серченков
8
Серченков
10
Лунгу
2
Гогниев
13
Дорожкин
13
Дорожкин
2
Гогниев
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
17
Денис Фомин
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Фомин
ЦЗ
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ахмат - Урал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Баскетбол" 13:15 (прямая)
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