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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 30 мая 2015
Уфа
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
33'
Д. Стоцкий
66'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
Р. Камболов
88'
Желтая карточка
С. Кверквелия
85'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
Х. Ханджич
️️️️
Марсиньо
70'
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Карадениз
Пас отдал
М. Канунников
Желтая карточка
И. Пауревич
64'
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Зинченко
59'
Желтая карточка
Н. Сафрониди
52'
52'
Замена
С. Навас
️️️️
М. Ливайя
Желтая карточка
А. Сухов
47'
Замена
А. Килин
️️️️
Д. Стоцкий
46'
45'
+2
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 1:0!
Д. Стоцкий
Пас отдал
Марсиньо
33'
27'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Благо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
99
Харис Ханджич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-4-2
1
Юрченко
70
Сафрониди
4
Степанец
13
Верховцов
47
Зинченко
29
Пауревич
13
Засеев
33
Сухов
10
Марсиньо
11
Карлос
3-1-3-3
1
Нестеренко
23
Кузьмин
4
Кверквелия
3
Набиуллин
88
Камболов
40
Благо
21
Оздоев
61
Карадениз
99
Канунников
10
Ливайя
97
Портнягин
89
Стоцкий
18
Килин
18
Килин
89
Стоцкий
10
Марсиньо
99
Ханджич
99
Ханджич
10
Марсиньо
47
Зинченко
99
Шевченко
99
Шевченко
47
Зинченко
10
Ливайя
44
Навас
44
Навас
10
Ливайя
40
Благо
97
Ахметов
97
Ахметов
40
Благо
Остались в запасе
Уфа
Рубин
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Уфа - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 13:15 (прямая)
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