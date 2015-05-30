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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Олимпик
Мариуполь - Олимпик: обзор матча 30 мая 2015
Мариуполь
30.05.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
4 : 1
Завершен
Олимпик
38'
С. Гринь
79'
С. Гринь
84'
С. Гринь
90'
Н. Шапаренко
63'
А. Сытник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Олимпик
ГОЛ! 4:1!
Н. Шапаренко
90'
Замена
А. Лучик
️️️️
Р. Валеев
88'
ГОЛ! 3:1!
С. Гринь
84'
Желтая карточка
А. Матвеев
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Гринь
79'
65'
Вторая желтая
Ю. Бровченко
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Д. Скоблов
63'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Сытник
Пас отдал
Ю. Бровченко
46'
Замена
А. Сытник
️️️️
И. Семенина
Замена
Н. Кравченко
️️️️
М. Илюк
46'
Желтая карточка
И. Цюпа
45'
43'
Желтая карточка
Ю. Бровченко
ГОЛ! 1:0!
С. Гринь
Пас отдал
З. Очигава
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
14
Зураб Очигава
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
79
Сергей Вакуленко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
88
Ринар Валеев
ПП
45
Максим Илюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
33
Юрий Бровченко
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
6
Денис Галенков
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Мариуполь
32
Никита Крюков
ВР
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
94
Сергей Приходько
ЦП
80
Александр Лучик
ЦП
15
Николай Шапаренко
ЦП
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
3-5-1-1
1
Гальчук
93
Цюпа
14
Очигава
5
Матвеев
21
Скоблов
15
Мишнев
79
Вакуленко
70
Шевчук
88
Валеев
50
Гринь
45
Илюк
3-5-2
1
Махарадзе
44
Цымбалюк
54
Дитятьев
4
Гришко
33
Бровченко
18
Семенина
99
Гошкодеря
19
Тищенко
7
Драченко
7
Лысенко
6
Галенков
45
Илюк
4
Кравченко
4
Кравченко
45
Илюк
88
Валеев
80
Лучик
80
Лучик
88
Валеев
21
Скоблов
15
Шапаренко
15
Шапаренко
21
Скоблов
18
Семенина
9
Сытник
9
Сытник
18
Семенина
Остались в запасе
Мариуполь
Олимпик
94
Сергей Приходько
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
32
Никита Крюков
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
94
Сергей Приходько
ЦП
30
Богдан Суходуб
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ПЗ
32
Никита Крюков
ВР
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
72
Игорь Литовка
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Олимпик
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Метеор
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«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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