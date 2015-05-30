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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Оренбург
Тосно - Оренбург: обзор матча 30 мая 2015
Тосно
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
1'
Д. Кабутов
35'
Д. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Оренбург
85'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Друзин
80'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Х. Аппаев
77'
Замена
А. Хазов
️️️️
С. Бреев
74'
Желтая карточка
Ф. Васиев
72'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Кабутов
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Пазин
61'
Желтая карточка
М. Астафьев
59'
Замена
А. Цховребов
️️️️
А. Фатуллаев
57'
Желтая карточка
Н. Зайцев
52'
Замена
М. Астафьев
️️️️
А. Радченко
46'
Замена
А. Бочков
️️️️
С. Причиненко
46'
Желтая карточка
А. Фатуллаев
40'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Андреев
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кабутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
11
Андрей Пазин
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-2-1-2-1
42
Нарубин
21
Филатов
88
Наваловский
3
Зайцев
5
Ковальчик
11
Пазин
15
Фатуллаев
23
Причиненко
10
Хадарцев
77
Романенко
27
Радченко
3-3-3-1
98
Абакумов
70
Кабутов
26
Васиев
15
Андреев
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
14
Аппаев
11
Пазин
28
Султонов
28
Султонов
11
Пазин
15
Фатуллаев
46
Цховребов
46
Цховребов
15
Фатуллаев
23
Причиненко
25
Бочков
25
Бочков
23
Причиненко
27
Радченко
4
Астафьев
4
Астафьев
27
Радченко
70
Кабутов
10
Парняков
10
Парняков
70
Кабутов
30
Друзин
9
Яковлев
9
Яковлев
30
Друзин
14
Аппаев
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Аппаев
23
Бреев
16
Хазов
16
Хазов
23
Бреев
Остались в запасе
Тосно
Оренбург
77
Нукри Ревишвили
ВР
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
73
Дмитрий Чванов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Тосно - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
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Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
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Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Кировец
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