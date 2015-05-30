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Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 30 мая 2015
Спартак
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 3
Завершен
Амкар-Пермь
65'
К. Промес
73'
В. Кротов
90+1'
К. Промес
16'
А. Прудников
44'
Г. Пеев
86'
Б. Бутко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:3!
К. Промес
Пас отдал
Х. Мануэль Инсаурральде
90'
+1
86'
ГОЛ! 2:3!
Б. Бутко
Пас отдал
Я. Гол
85'
Замена
М. Батов
️️️️
Б. Идову
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
74'
ГОЛ! 2:2!
В. Кротов
Пас отдал
А. Тимофеев
73'
ГОЛ! 1:2!
К. Промес
Пас отдал
К. Чельстрем
65'
60'
Замена
З. Сираков
️️️️
Г. Пеев
Замена
А. Тимофеев
️️️️
П. Эберт
57'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Д. Давыдов
57'
49'
Замена
И. Пикущак
️️️️
А. Прудников
44'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пеев
40'
Желтая карточка
И. Черенчиков
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Прудников
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
30
Жоао Карлос
ЦЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
3-3-3-1
30
Песьяков
30
Карлос
2
Инсаурральде
34
Макеев
20
Эберт
4
Чельстрем
14
Хурадо
10
Промес
7
Джано
57
Кротов
88
Давыдов
3-4-2-1
1
Хомич
79
Черенчиков
5
Арзуманян
91
Бутко
30
Идову
5
Гол
32
Йовичич
11
Занев
7
Пеев
18
Коломейцев
89
Прудников
20
Эберт
94
Тимофеев
94
Тимофеев
20
Эберт
14
Хурадо
23
Озбилиз
23
Озбилиз
14
Хурадо
88
Давыдов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
88
Давыдов
7
Пеев
14
Сираков
14
Сираков
7
Пеев
30
Идову
17
Батов
17
Батов
30
Идову
89
Прудников
10
Пикущак
10
Пикущак
89
Прудников
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
57
Александр Селихов
ВР
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
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4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 13:15 (прямая)
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