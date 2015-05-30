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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Анжи
Сахалин - Анжи: обзор матча 30 мая 2015
Сахалин
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 3
Завершен
Анжи
7'
Д. Дибиргаджиев
47'
И. Абдулавов
81'
Ю. Удунян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Анжи
86'
Замена
М. Муслимов
️️️️
Ю. Удунян
84'
Замена
М. Дженетов
️️️️
А. Криворучко
81'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Удунян
Замена
А. Семенов
️️️️
Н. Саталкин
75'
73'
Желтая карточка
А. Криворучко
68'
Замена
И. Корголоев
️️️️
П. Тен
Замена
Н. Дроздов
️️️️
Н. Жосан
58'
Желтая карточка
В. Михалев
50'
Замена
В. Михалев
️️️️
Г. Ходжава
50'
47'
ГОЛ! 0:2!
И. Абдулавов
39'
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Комков
Желтая карточка
Э. Мамаев
37'
Замена
Ю. Кулешов
️️️️
С. Виноградов
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дибиргаджиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
23
Николай Жосан
ЛП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
20
Вадим Хинчагов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Анжи
55
Александр Криворучко
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
10
Михаил Комков
ПП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
21
Алексей Корбут
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
9
Владимир Михалев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
31
Георгий Зотов
ПЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
60
Магомед Муслимов
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
2-5-3
39
Фролов
29
Мищенко
17
Мамаев
23
Жосан
3
Алахвердов
20
Хинчагов
28
Ходжава
10
Булыга
11
Гаглоев
87
Саталкин
11
Виноградов
3-2-2-2
55
Криворучко
44
Удунян
44
Курбанов
3
Гасанов
22
Тен
4
Айдов
10
Комков
75
Мусалов
99
Абдулавов
9
Дибиргаджиев
23
Жосан
34
Дроздов
34
Дроздов
23
Жосан
28
Ходжава
9
Михалев
9
Михалев
28
Ходжава
87
Саталкин
28
Семенов
28
Семенов
87
Саталкин
11
Виноградов
40
Кулешов
40
Кулешов
11
Виноградов
22
Тен
80
Корголоев
80
Корголоев
22
Тен
44
Удунян
60
Муслимов
60
Муслимов
44
Удунян
55
Криворучко
1
Дженетов
1
Дженетов
55
Криворучко
10
Комков
31
Зотов
31
Зотов
10
Комков
Остались в запасе
Сахалин
Анжи
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
77
Максим Андреев
АП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
Остались в запасе
21
Алексей Корбут
ЦЗ
12
Андрей Кондратюк
ВР
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Остались в запасе
77
Максим Андреев
АП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
Статистика матча Сахалин - Анжи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Спартак
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