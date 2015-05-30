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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Волга
Cибирь - Волга: обзор матча 30 мая 2015
Cибирь
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
4 : 3
Завершен
Волга
31'
В. Свежов
33'
А. Дудолев
73'
И. Нагибин
79'
В. Свежов
11'
М. Костюков
34'
А. Саркисов
42'
А. Саркисов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Волга
90'
Желтая карточка
А. Буйволов
Желтая карточка
Е. Чеботару
90'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Гладышев
90'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
И. Нагибин
87'
Желтая карточка
Т. Выходил
86'
86'
Замена
Н. Николаев
️️️️
И. Кухарчук
79'
Замена
А. Даниленко
️️️️
А. Саркисов
ГОЛ! 4:3!
В. Свежов
79'
ГОЛ! 3:3!
И. Нагибин
73'
67'
Желтая карточка
Д. Полянин
62'
Замена
И. Петров
️️️️
А. Чурин
60'
Желтая карточка
А. Чурин
Замена
В. Азаров
️️️️
А. Дудолев
56'
Желтая карточка
И. Трунин
42'
42'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Саркисов
34'
ГОЛ! 2:2!
А. Саркисов
ГОЛ! 2:1!
А. Дудолев
33'
ГОЛ! 1:1!
В. Свежов
31'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Костюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
93
Вячеслав Шишкин
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
96
Никита Николаев
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
39
Артем Даниленко
ЦФ
4-5-1
25
Трунин
44
Ларенц
93
Шишкин
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
6
Свежов
9
Нагибин
37
Чеботару
18
Дудолев
9
Маркосов
3-2-1-2-2
27
Комаров
25
Буйволов
77
Прошин
66
Жестоков
3
Джалилов
6
Полянин
53
Чурин
44
Кухарчук
77
Костюков
11
Саркисов
32
Козлов
18
Дудолев
99
Азаров
99
Азаров
18
Дудолев
5
Гладышев
32
Скороходов
32
Скороходов
5
Гладышев
9
Нагибин
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Нагибин
44
Кухарчук
96
Николаев
96
Николаев
44
Кухарчук
53
Чурин
10
Петров
10
Петров
53
Чурин
11
Саркисов
39
Даниленко
39
Даниленко
11
Саркисов
Остались в запасе
Cибирь
Волга
11
Алексей Едунов
ЦП
22
Николай Цыган
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
22
Николай Цыган
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
Остались в запасе
83
Никита Юрков
ЦП
25
Артур Нигматуллин
ВР
Статистика матча Cибирь - Волга
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Cибирь
Волга
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