Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химик - Крылья Советов
Химик - Крылья Советов: обзор матча 30 мая 2015
Химик
30.05.2015, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 3
Завершен
Крылья Советов
30'
И. Цаллагов
69'
С. Корниленко
89'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Крылья Советов
Замена
Д. Гавриков
️️️️
О. Чуваев
90'
89'
ГОЛ! 0:3!
С. Корниленко
84'
Замена
Д. Ятченко
️️️️
И. Таранов
84'
Замена
Надсон
️️️️
С. Драгун
76'
Желтая карточка
Б. Телес
Замена
А. Еркин
️️️️
И. Столбовой
75'
69'
ГОЛ! 0:2!
С. Корниленко
Желтая карточка
И. Столбовой
68'
63'
Замена
А. Померко
️️️️
И. Горбатенко
57'
Желтая карточка
С. Драгун
Замена
В. Ильин
️️️️
Г. Джикия
55'
Желтая карточка
Е. Чернов
50'
Замена
Д. Соколов
️️️️
Д. Шилов
46'
45'
Замена
Б. Телес
️️️️
С. Божин
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Цаллагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
26
Николай Нестеренко
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
33
Александр Еркин
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Эмин Махмудов
ЦП
4-1-4-1
77
Чуваев
4
Бабенков
23
Чернов
14
Джикия
9
Шилов
18
Карасев
38
Зинович
17
Квасов
77
Гащенков
26
Нестеренко
24
Столбовой
4-1-2-2-1
14
Конюхов
90
Бурлак
25
Концедалов
47
Божин
0
Таранов
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
11
Чочиев
23
Горбатенко
12
Корниленко
77
Чуваев
16
Гавриков
16
Гавриков
77
Чуваев
9
Шилов
25
Соколов
25
Соколов
9
Шилов
24
Столбовой
33
Еркин
33
Еркин
24
Столбовой
14
Джикия
98
Ильин
98
Ильин
14
Джикия
0
Таранов
33
Ятченко
33
Ятченко
0
Таранов
47
Божин
6
Телес
6
Телес
47
Божин
21
Драгун
30
Надсон
30
Надсон
21
Драгун
23
Горбатенко
20
Померко
20
Померко
23
Горбатенко
Остались в запасе
Химик
Крылья Советов
Главный тренер
Салават Галеев
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Химик - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Химик
Крылья Советов
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+