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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 30 мая 2015
Ростов
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
45'
В. Дьяков (П)
88'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
88'
ГОЛ! 1:1!
П. Вернблум
Пас отдал
Б. Натхо
85'
Желтая карточка
Б. Натхо
Замена
Б. Су Ю
️️️️
А. Бухаров
81'
Замена
А. Дзюба
️️️️
М. Григорьев
73'
71'
Замена
К. Страндберг
️️️️
А. Муса
65'
Замена
Г. Миланов
️️️️
К. Набабкин
Замена
А. Ребко
️️️️
К. Гуелор Канга
51'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Дьяков
45'
44'
Желтая карточка
С. Игнашевич
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
5
Игор Лоло
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
86
Бен Су Ю
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-3-1
1
Плетикоса
26
Бордачев
15
Баштуш
0
Дьяков
19
Милич
8
Гацкан
2
Калачев
10
Григорьев
6
Торбинский
8
Канга
11
Бухаров
4-2-2-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
11
Бухаров
86
Ю
86
Ю
11
Бухаров
8
Канга
17
Ребко
17
Ребко
8
Канга
10
Григорьев
22
Дзюба
22
Дзюба
10
Григорьев
7
Муса
10
Страндберг
10
Страндберг
7
Муса
14
Набабкин
17
Миланов
17
Миланов
14
Набабкин
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
5
Игор Лоло
ЛЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 13:15 (прямая)
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