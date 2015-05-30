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Кубань (ЛФЛ) - Арсенал
Кубань (ЛФЛ) - Арсенал: обзор матча 30 мая 2015
Кубань (ЛФЛ)
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
45'
И. Бальде
55'
С. Ткачев
62'
С. Ткачев
67'
И. Бальде
81'
И. Калешин (АГ)
77'
С. Кузнецов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Арсенал
86'
Замена
М. Лепский
️️️️
С. Кузнецов
Замена
А. Тлисов
️️️️
И. Попов
82'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
И. Калешин
81'
Замена
А. Хубулов
️️️️
И. Бальде
77'
77'
ГОЛ! 4:1!
С. Кузнецов
Пас отдал
Е. Осипов
73'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Ткачев
67'
ГОЛ! 4:0!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
67'
ГОЛ! 3:0!
С. Ткачев
Пас отдал
И. Бальде
62'
ГОЛ! 2:0!
С. Ткачев
Пас отдал
В. Игнатьев
55'
46'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Лях
46'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
И. Ершов
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
31
Сергей Каретник
ПП
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
5
Армаш
2
Шандао
20
Игнатьев
77
Каборе
19
Рабиу
71
Попов
11
Ткачев
23
Соснин
6
Бальде
3-4-2-1
82
Муха
14
Хагуш
23
Калешин
19
Осипов
22
Ершов
18
Кашчелан
90
Лях
8
Тесак
10
Корытько
10
Кузнецов
0
Малоян
11
Ткачев
11
Букур
11
Букур
11
Ткачев
71
Попов
8
Тлисов
8
Тлисов
71
Попов
6
Бальде
88
Хубулов
88
Хубулов
6
Бальде
90
Лях
28
Рыжков
28
Рыжков
90
Лях
22
Ершов
24
Смирнов
24
Смирнов
22
Ершов
10
Кузнецов
77
Лепский
77
Лепский
10
Кузнецов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Арсенал
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
31
Сергей Каретник
ПП
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
17
Евгений Алфёров
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Теннис" 13:15 (прямая)
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