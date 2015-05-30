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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Мордовия
Торпедо - Мордовия: обзор матча 30 мая 2015
Торпедо
30.05.2015, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Мордовия
17'
В. Рыков
90'
А. Пугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Мордовия
ГОЛ! 2:0!
А. Пугин
90'
Замена
А. Смарасон
️️️️
У. Виейра
78'
72'
Замена
П. Игнатович
️️️️
О. Власов
67'
Желтая карточка
С. Самодин
Замена
С. Фомин
️️️️
В. Рыков
65'
61'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
49'
Замена
А. Бобер
️️️️
Д. Ле Таллек
48'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Р. Нахушев
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Зенев
46'
19'
Желтая карточка
Р. Нахушев
ГОЛ! 1:0!
В. Рыков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Антон Путило
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
84
Олег Власов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
16
Янник Джало
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Торпедо
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4
Арнор Смарасон
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-1-3-2
30
Жевнов
17
Тигиев
44
Рыков
5
Микуцкис
9
Комбаров
16
Стеванович
17
Пугин
20
Стеклов
14
Путило
20
Зенев
10
Угу Виейра
3-2-3-1-1
1
Коченков
33
Гапон
5
Васин
55
Нахушев
6
Ле Таллек
18
Ниассе
16
Джало
6
Эбесилио
84
Власов
91
Яковлев
22
Самодин
44
Рыков
4
Фомин
4
Фомин
44
Рыков
20
Зенев
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Зенев
10
Угу Виейра
4
Смарасон
4
Смарасон
10
Угу Виейра
55
Нахушев
8
Дудиев
8
Дудиев
55
Нахушев
84
Власов
29
Игнатович
29
Игнатович
84
Власов
6
Ле Таллек
8
Бобер
8
Бобер
6
Ле Таллек
Остались в запасе
Торпедо
Мордовия
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
98
Александр Будаков
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Торпедо - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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