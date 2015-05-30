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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Енисей
Сокол - Енисей: обзор матча 30 мая 2015
Сокол
30.05.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Енисей
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Яковлев
79'
74'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
65'
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Юсифов
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
62'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Хубаев
58'
55'
Замена
А. Исаев
️️️️
Е. Иванов
46'
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Ломакин
38'
Желтая карточка
А. Хрущев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Федоров
24
Трубило
20
Столяренко
29
Горбатюк
2
Серасхов
66
Дутов
2
Хубаев
36
Яковлев
88
Маркелов
24
Коротаев
11
Дегтярев
3-2-4-1
1
Опарин
22
Шабаев
22
Магадиев
80
Качан
18
Марущак
35
Гультяев
13
Юсифов
90
Ломакин
8
Иванов
17
Хрущев
23
Лескано
36
Яковлев
28
Оганесян
28
Оганесян
36
Яковлев
2
Хубаев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
2
Хубаев
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
23
Лескано
92
Скворцов
92
Скворцов
23
Лескано
8
Иванов
10
Исаев
10
Исаев
8
Иванов
13
Юсифов
88
Галыш
88
Галыш
13
Юсифов
90
Ломакин
15
Чадов
15
Чадов
90
Ломакин
Остались в запасе
Сокол
Енисей
16
Михаил Барановский
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
1
Василий Азаров
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Василий Азаров
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Сокол - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Локомотив
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