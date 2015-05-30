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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Вольфсбург
Боруссия Д - Вольфсбург: обзор матча 30 мая 2015
Боруссия Д
30.05.2015, суббота, 21:00
Германия. Кубок, Финал
1 : 3
Завершен
Вольфсбург
5'
П. Обамеянг
22'
Л. Густаво
33'
К. Де Брюйне
38'
Б. Дост
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
Виейринья
88'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
84'
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
М. Шмельцер
83'
80'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Арнольд
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
М. Ройс
78'
73'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
И. Перишич
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Э. Дурм
68'
Замена
Л. Пищек
️️️️
С. Кель
67'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
60'
38'
ГОЛ! 1:3!
Б. Дост
Пас отдал
И. Перишич
33'
ГОЛ! 1:2!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Д. Калиджиури
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Густаво
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лангерак
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
37
Дурм
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
4-2-3-1
16
Бенальо
20
Виейринья
5
Клозе
27
Налдо
13
Родригес
27
Арнольд
14
Густаво
20
Калиджиури
11
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
5
Кель
26
Пищек
26
Пищек
5
Кель
37
Дурм
16
Блащиковски
16
Блащиковски
37
Дурм
18
Ройс
9
Иммобиле
9
Иммобиле
18
Ройс
14
Перишич
23
Гилявоги
23
Гилявоги
14
Перишич
27
Арнольд
20
Шюррле
20
Шюррле
27
Арнольд
20
Калиджиури
28
Треш
28
Треш
20
Калиджиури
Остались в запасе
Боруссия Д
Вольфсбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Вольфсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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