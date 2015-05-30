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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
США U20 - Мьянма (до 20)
США U20 - Мьянма (до 20): обзор матча 30 мая 2015
США U20
30.05.2015, суббота, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Мьянма (до 20)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча США U20 - Мьянма (до 20)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
США U20
1 : 3
12.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
США U20
3 : 0
09.10.2025
Италия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
ЮАР U20
2 : 1
05.10.2025
США U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
США U20
3 : 0
02.10.2025
Франция U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
США U20
9 : 1
30.09.2025
Новая Каледония U20
Мьянма (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Мьянма (до 20)
1 : 5
05.06.2015
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Мьянма (до 20)
0 : 6
02.06.2015
Украина U20
Чемпионат мира U-20, 1 тур
США U20
2 : 1
30.05.2015
Мьянма (до 20)
Информация о матче
Стадион:
Нортленд Ивент Центр
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Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
2017.02.10 07:03
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