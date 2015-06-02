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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Мьянма (до 20) - Украина U20
Мьянма (до 20) - Украина U20: обзор матча 02 июня 2015
Мьянма (до 20)
02.06.2015, вторник, 04:00
Чемпионат мира U-20, группа A, 2 тур
0 : 6
Завершен
Украина U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мьянма (до 20) - Украина U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мьянма (до 20)
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Мьянма (до 20)
1 : 5
05.06.2015
Новая Зеландия U20
Чемпионат мира U-20, 2 тур
Мьянма (до 20)
0 : 6
02.06.2015
Украина U20
Чемпионат мира U-20, 1 тур
США U20
2 : 1
30.05.2015
Мьянма (до 20)
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Украина U20
0 : 1
07.10.2025
Испания U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Украина U20
2 : 1
03.10.2025
Парагвай U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Южная Корея U20
1 : 2
27.09.2025
Украина U20
Товарищеские матчи. Сборные
Украина U20
2 : 3
22.09.2025
Австралия U20
Информация о матче
Стадион:
Нортленд Ивент Центр
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Мьянма (до 20)
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Украина не вышла в финал Евро U19
9 июля
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2024.03.05 00:12
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4
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
2024.03.05 00:12
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