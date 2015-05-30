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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлург
Динамо К - Металлург: обзор матча 30 мая 2015
Динамо К
30.05.2015, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Металлург
11'
С. Сидорчук
67'
С. Рудыка (АГ)
57'
Р. Платон
90+1'
А. Каплиенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлург
90'
+4
Желтая карточка
И. Жураховский
90'
+1
Желтая карточка
Е. Клименчук
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
А. Каплиенко
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Силва
78'
77'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Р. Попов
Замена
Д. Гармаш
️️️️
С. Сидорчук
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Рудыка
67'
62'
Замена
Д. Игнатенко
️️️️
Р. Платон
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Ю. Бельханда
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Платон
Пас отдал
Р. Попов
47'
Желтая карточка
Р. Платон
15'
Желтая карточка
С. Рудыка
ГОЛ! 1:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
Д. Ленс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Металлург
16
Тимофей Шеремета
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
6
Роман Помазан
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ОП
21
Игорь Жураховский
ЦП
81
Валериан Гвилия
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
95
Роман Попов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
Металлург
33
Валерий Юрчук
ВР
22
Егор Клименчук
ЛЗ
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
70
Артем Захаров
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-4-1-1
1
Шовковский
34
Хачериди
15
Драгович
21
Вида
21
Данило Силва
20
Бельханда
17
Ленс
8
Сидорчук
44
Велозу
7
Ярмоленко
11
Кравец
2-1-3-4
16
Шеремета
6
Помазан
18
Каплиенко
14
Гавриш
21
Жураховский
81
Гвилия
9
Цуриков
9
Рудыка
24
Платон
28
Юсов
95
Попов
20
Бельханда
37
Рыбалка
37
Рыбалка
20
Бельханда
8
Сидорчук
19
Гармаш
19
Гармаш
8
Сидорчук
21
Данило Силва
20
Гусев
20
Гусев
21
Данило Силва
95
Попов
22
Клименчук
22
Клименчук
95
Попов
24
Платон
77
Игнатенко
77
Игнатенко
24
Платон
Остались в запасе
Динамо К
Металлург
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
70
Артем Захаров
ЦП
33
Валерий Юрчук
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
3
Бетао
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
95
Сергей Кулинич
ЦЗ
70
Артем Захаров
ЦП
33
Валерий Юрчук
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Динамо К - Металлург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Пасхал
(Херсон)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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