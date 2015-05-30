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Расписание матчей
Молодежный ЧМ
Аргентина U20 - Панама U20
Аргентина U20 - Панама U20: обзор матча 30 мая 2015
Аргентина U20
30.05.2015, суббота, 07:00
Чемпионат мира U-20, группа B, 1 тур
2 : 2
Завершен
Панама U20
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аргентина U20 - Панама U20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, Финал
Аргентина U20
0 : 2
20.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1/2 финала
Аргентина U20
1 : 0
16.10.2025
Колумбия U20
Молодежный чемпионат мира, 1/4 финала
Мексика U20
0 : 2
12.10.2025
Аргентина U20
Молодежный чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина U20
4 : 0
08.10.2025
Нигерия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Аргентина U20
1 : 0
05.10.2025
Италия U20
Панама U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Панама U20
1 : 2
03.10.2025
Южная Корея U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Панама U20
1 : 1
30.09.2025
Украина U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Парагвай U20
3 : 2
28.09.2025
Панама U20
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия U20
1 : 0
31.07.2025
Панама U20
Чемпионат мира U-20, 3 тур
Панама U20
0 : 1
05.06.2015
Гана (до 20)
Информация о матче
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Аргентина U20
Панама U20
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
2025.10.20 22:31
Определился победитель молодежного чемпионата мира
2025.10.20 15:00
2
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
Реакция Месси на поражение Аргентины в финале молодежного ЧМ
2025.10.20 22:31
Определился победитель молодежного чемпионата мира
2025.10.20 15:00
2
Определились финалисты молодежного ЧМ-2025
2025.10.16 13:59
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